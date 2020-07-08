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Şanlıurfa'da teröristlere yardım eden zanlı parmak izinden tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:54:00 -
Şanlıurfa'da teröristlere yardım eden zanlı parmak izinden tespit edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde PKK'lı teröristlere yardım ettiği belirlenen şüpheliyi parmak izi ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'lı teröristlere yardım eden V.K'nin Bozova ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan V.K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

V.K'nin, Bozova ilçesinde 2017 yılında teröristlerin yer değiştirmek için kullandıktan sonra terk ettiği bir araçta yapılan incelemede parmak izinin tespit edildiği öğrenildi.

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