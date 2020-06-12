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Aktüel

Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 09:39:39 -
Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal paylaşım sitelerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen karı koca M.T. ve K.T. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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