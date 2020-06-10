  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:07:51 -
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı