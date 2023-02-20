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Gündem Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga! Yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında taşlı-sopalı kavga çıktı. Kavga anı kameralarla kaydedilirken, olayda 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 19:20:00 - 2023-02-20 19:41:07

Viranşehir ilçesine bağlı Eski Derik Caddesi üzerinde taşlı-sopalı kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kavgaya karışan kişilerin kimliğinin tespiti için başlattığı çalışma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kavga anı kameralarca kaydedildi.

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Yorumlar

Bıktık artık

Tüh size yazıklar olsun ülkenin başında afet hüznü var bide sizlemi uğraşacak bu millet devlet azgınlık yapan kimsede devlet derhal gereğini yapmalı.

oflu baba

SU KARA CAHIL INSANLIKTAN NASIBINI ALMAMIS KAVGA EDEN OKUZLERIN TEDAVISINI LUTFEN YAPMAYIN KAPATIN AKIL HASTAHANESINE ONCE INSANLIGI OGRENSINLER TEDAVI SONRA MILLET BUNLARA UZULURKEN SUNLARIN YAPTIGINA BAK.
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