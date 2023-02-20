Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga! Yaralılar var
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında taşlı-sopalı kavga çıktı. Kavga anı kameralarla kaydedilirken, olayda 8 kişi yaralandı.
Viranşehir ilçesine bağlı Eski Derik Caddesi üzerinde taşlı-sopalı kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kavgaya karışan kişilerin kimliğinin tespiti için başlattığı çalışma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kavga anı kameralarca kaydedildi.