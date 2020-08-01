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Aktüel

Şanlıurfa'da sulama kanalına otomobil devrildi: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-01 20:11:47 -
Şanlıurfa'da sulama kanalına otomobil devrildi: 2 ölü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki amca ile yeğen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Karadaş'ın (27) kullandığı 63 KY 955 plakalı otomobil, Küçük Düzlük Mahallesi mevkisinde, Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücü Karadaş ile 5 yaşındaki yeğeni Mehmet Emin Karadaş yaşamını yitirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler tarafından amca ve yeğeninin cesedi sudan çıkarıldı.

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