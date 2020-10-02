  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da su isale hattı çalışmalarında içi sikke dolu küp bulundu
Aktüel

Şanlıurfa'da su isale hattı çalışmalarında içi sikke dolu küp bulundu

Küp ve sikkeler tarihi değeri olup olmadığının belirlenmesi için müze müdürlüğüne gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:05:45 -
Şanlıurfa'da su isale hattı çalışmalarında içi sikke dolu küp bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su isale hattı döşeme çalışmaları sırasında içi sikke dolu küp bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gedik İçme Suyu Projesi kapsamında Gögerçin ile Soydan mahalleri arasındaki mera arazisinde iş makinesiyle kazı yapan operatör Bülent Cikay, kepçeye takılan küpü fark edince kazıyı durdurdu.

İş arkadaşlarıyla birlikte küpü inceleyen Cikay, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede küp içerisinde 44 sikke ve bir yüzük olduğu belirlendi.

Ekipler, küp ve sikkeleri, tarihi değeri olup olmadığının belirlenmesi için müze müdürlüğüne gönderdi.

Operatör Bülent Cikay, gazetecilere, küpü fark edince çalışmayı durdurup, bulunan parçaları dokunmadan jandarmaya teslim ettiklerini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı
Dünya

150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı

ABD yönetiminin kuklası haline dönüşen Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah ambargosunu delere darbeci Hafter'e Rus kargo uçaklarıyla 150 uça..
O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Gündem

O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Kayseri'de bulunan Sahabiye Mahallesi'nde Mart ayından bu yana 12 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 560 daire de karantina al..
Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!
Gündem

Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nden çıkacak karar öncesi Türkiye resti çekti. Reuters'a konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yet..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay