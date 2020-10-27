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Aktüel Şanlıurfa'da sofra bezi silkelerken düştüğü iddia edilen çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Şanlıurfa'da sofra bezi silkelerken düştüğü iddia edilen çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:44:40 -
Şanlıurfa'da sofra bezi silkelerken düştüğü iddia edilen çocuk hayatını kaybetti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, 3. katın balkonundan sofra bezi silkelediği esnada düştüğü iddia edilen çocuk yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, merkez Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Kübra D. (16) yemekten sonra çıktığı balkonda sofra bezi silkelemek isterken dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Kübra, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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