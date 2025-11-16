Şanlıurfa’da skandal olay! Küçük çocuğun ellerini bağlayıp makatına hava kompresörüyle hava bastılar

  • İSTANBUL
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 15 yaşındaki Muhammed K., bir marangoz atölyesinde çalıştığı sırada kalfa Habip A. ve arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. İddiaya göre, çocuğun elleri bağlandı ve pantolonu zorla çıkarılarak makatına yüksek basınçlı hava kompresörüyle hava verildi. Olay sonucu Muhammed K., yere yığıldı ve ağır yaralandı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 15 yaşındaki Muhammed K., bir marangoz atölyesinde çalıştığı sırada kalfa Habip A. ve arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. İddiaya göre, çocuğun elleri bağlandı ve pantolonu zorla çıkarılarak makatına yüksek basınçlı hava kompresörüyle hava verildi. Olay sonucu Muhammed K., yere yığıldı ve ağır yaralandı.
İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve çocuk önce Bozova Devlet Hastanesi’ne, ardından Balıklıgöl ve Harran Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı. İç organlarında ciddi hasar oluşan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay sonrası ailenin şikayeti üzerine Habip A. gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Mahkeme, Habip A.’yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

