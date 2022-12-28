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Yerel Şanlıurfa'da silindirin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Yerel

Şanlıurfa'da silindirin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, yol yapım çalışması yapan silindirin altında kalan işçi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 13:07:00 -
Şanlıurfa'da silindirin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, yol yapım çalışması yapan silindirin altında kalan işçi öldü.

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun eski havaalanı mevkiindeki yol yapımında çalışan Mehmet A, operatörü henüz öğrenilemeyen ve geri manevra yapan silindirin altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mehmet A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İşçinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Silindir operatörü ise polislerce gözaltına alındı.

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