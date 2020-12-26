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Aktüel Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi öldü
Aktüel

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:53:58 -
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda devam eden silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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