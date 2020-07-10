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Aktüel

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:55:24 -
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 1 uzun namlulu otomatik tüfek, çeşitli çaplarda 285 mermi ile farklı tabanca ve tüfeklere ait parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ise 9 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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