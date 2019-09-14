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Şanlıurfa'da Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da, Medet Halat motosikletle şehit oğlunun mezarını ziyarete giderken trafik kazasında hayatını kaybetti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:07
Şanlıurfa'da Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da, şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet, Şanlıurfa Mardin kara yolu Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Kampüsü yakınlarında, Hüseyin Ruhullah Demir'in kullandığı 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Halat, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Halat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kuruma Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Medet Halat'ın, 14 Haziran 2018'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan onbaşı Abdulselam Halat'ın babası olduğu ve oğlunun kabrini ziyarete gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:07
  1. Mardin
  2. Hakkari
  3. şehit babası
  4. Şehit Topçu Onbaşı Abdulselam Halat
  5. trafik kazası
  6. Şanlıurfa
  7. Anadolu Ajansı

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