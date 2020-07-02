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Aktüel

Şanlıurfa'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:05:51 -
Şanlıurfa'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince sahte para bulunduran kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince, 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada sahte olduğu belirlenen 16 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi, 10'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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