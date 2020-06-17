Şanlıurfa'da sahte altın operasyonunda 3 zanlı yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, değeriyle oynanmış ve sahte olarak basılmış 247 çeyrek, yarım ve tam altın ile 455 gram altın ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, parada sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, değeriyle oynanmış ve sahte olarak basılmış 12 yarım ve 24 çeyrek altın ile 200 tam altın bulundu.

Aralarında imalathanenin de bulunduğu 2 iş yeri ve 1 ikametteki aramada ise sahte olduğu değerlendirilen yaklaşık 420 gram ağırlığında altın levha, 10 yarım, 1 çeyrek altın ve yaklaşık 35 gram eritme altın, hassas terazi, altın basımında kullanıldığı değerlendirilen 2 kalıp, hassas kalınlık ölçüm aleti, maşa, metal eritmekte kullanılan 5 hazne, pres, bükme, eritme ve tel astar makinesi, sabit mengene ile döküm ve imalatta kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, biri meslekten ihraç edilen polis memuru 3 şüpheli gözaltına alındı.