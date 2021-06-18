Şanlıurfa’da sahte altın operasyonu: 5 tutuklama
Şanlıurfa’da sahte cumhuriyet altını suçundan dolayı gözaltına alınan 14 şüpheliden 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15 Mayıs 2021 günü Şanlıurfa merkez ile Bozova, Suruç ve Akçakale ilçelerinde gerçekleştirilen sahte cumhuriyet altını operasyonlarında 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.