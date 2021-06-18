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Şanlıurfa’da sahte altın operasyonu: 5 tutuklama
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Gündem Şanlıurfa’da sahte altın operasyonu: 5 tutuklama
Gündem

Şanlıurfa’da sahte altın operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa’da sahte cumhuriyet altını suçundan dolayı gözaltına alınan 14 şüpheliden 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 22:13:00 -
Şanlıurfa’da sahte altın operasyonu: 5 tutuklama

15 Mayıs 2021 günü Şanlıurfa merkez ile Bozova, Suruç ve Akçakale ilçelerinde gerçekleştirilen sahte cumhuriyet altını operasyonlarında 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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