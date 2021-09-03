Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu! Gözaltılar var
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları belirlenenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 kurusıkı tabancayla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.