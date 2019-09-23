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Şanlıurfa'da PKK’ya darbe!

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:11
Şanlıurfa'da PKK’ya darbe!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen H.B, O.F. ve Ş.A, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:11
  1. Şanlıurfa
  2. Suruç
  3. PKK/KCK
  4. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. sosyal paylaşım siteleri
  6. operasyon

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