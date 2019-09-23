Şanlıurfa'da PKK’ya darbe!
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.23 Eylül 2019 Pazartesi 13:11
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen H.B, O.F. ve Ş.A, düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ