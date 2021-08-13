Şanlıurfa’da petrol boru hattının delinmesiyle onlarca litre ham petrol çevreye aktı
Petrol boru hattının delinmesi sonucu onlarca litre ham petrol çevreye aktı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde BOTAŞ petrol boru hattının delinmesi sonucu onlarca litre ham petrol havaya fışkırdı.
Siverek- Şanlıurfa kara yolundan geçen BOTAŞ petrol boru hattında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, BOTAŞ petrol boru hattı henüz belirlenemeyen nedenle delindi. Petrol hattından fışkıran onlarca ham petrol tarlaya aktı.
Boru hattının delindiğini gören çevredekiler, durumu jandarma ve BOTAŞ görevlilerine bildirdi.
Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, BOTAŞ görevlileri hattın onarımı için çalışma başlattı.