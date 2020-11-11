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Aktüel Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:18:38 -
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir - Diyarbakır kara yolunun 23'üncü kilometresinde plakaları öğrenilemeyen İsmail Çizik (20) idaresindeki otomobil ile Enver Öcal'ın (33) kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Aydın Çizik (25) 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmail Çizik buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Enver Öcal ile Aydın Çizik'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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