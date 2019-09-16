Şanlıurfa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Serdal Bulut idaresindeki 23 AJ 512 plakalı minibüs, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı üst geçit kavşağında Yakup Kanlıkama yönetimindeki 63 ER 419 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kanlıkama ile yanında bulunan Güler ve Aykut Bulut yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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