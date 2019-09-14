Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1 ölü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Bozova yolunun Överler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Halil Oğurlu’nun kullandığı 27 BC 937 plakalı otomobil, Överler Mahallesi’nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralı olarak 112 AcilServis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Oğurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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