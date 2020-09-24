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Aktüel Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada, aynı hastanede görevli hemşirelerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:34:31 -
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 hemşire hayatını kaybetti, 1 hemşire ağır yaralandı.

Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 35. kilometresinde Kemal Doğan yönetimindeki 63 BM 347 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Sultan Akay (22) ve Kemal Doğan, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Akay ve ağır yaralanan Doğan'ın Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yaptıkları öğrenildi.

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