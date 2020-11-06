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Aktüel Şanlıurfa'da minibüs ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da minibüs ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 19:50:54 -
Şanlıurfa'da minibüs ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yolcu minibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İbrahim Aygün'ün kullandığı 63 ES 012 plakalı çekici ile Suriye uyruklu Ali Hammadi'nin idaresindeki 33 MA 6247 plakalı yolcu minibüsü, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 36. kilometresinde çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile minibüste bulunan Muhammed El Muhammed (47), Halil Abdullah (25), Şam Al Celloud (4), Ahmet Al Celloud (2), İbrahim Al Celloud (1), Amşa Alafar (3) ve Emine Abdullah (59) yaralandı.

Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed El Muhammed, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

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