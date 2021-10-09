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Yerel Şanlıurfa'da kripto para madenciliğine operasyon!
Yerel

Şanlıurfa'da kripto para madenciliğine operasyon!

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda yasa dışı yollarla kripto para madenciliği yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 10:37:00 -
Şanlıurfa'da kripto para madenciliğine operasyon!

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kaçakçılık olayları ile mücadele" kapsamında ilçede bazı kişilerin yaşa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirdiğini tespit etti.

İki şüpheli gözaltında

Ekiplerce yapılan araştırma sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, kripto para üretiminde kullanılan cihazlar ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

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