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Aktüel Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 284 bin 182 lira ceza kesildi
Aktüel

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 284 bin 182 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-08-22 16:32:20 -
Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 284 bin 182 lira ceza kesildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 284 kişiye 284 bin 182 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Ekiplerin kent genelinde dün gerçekleştirdiği uygulamada, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 275 kişiye 255 bin 832 lira ceza yazıldı.

Karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettikleri belirlenen 9 kişiye de 28 bin 350 lira ceza uygulandı.


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