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Yerel Şanlıurfa'da korkutan yangın! Kritik bölgeye ulaşmadan söndürüldü
Yerel

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Kritik bölgeye ulaşmadan söndürüldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yangın çıktı. Binlerce dönümlük araziyi tehdit eden yangın kontrol altına alınırken, olaya dair soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:37:00 -
Şanlıurfa'da korkutan yangın! Kritik bölgeye ulaşmadan söndürüldü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan TİGEM arazisi yakınlarında yangın çıktı. Korkuya neden olan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevler, ekiplerin özverili çalışması sonucu, binlerce dönümlük TİGEM arazisine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu Beyaz Kule mevkisinde çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz sürücü tarafından yol kenarına atılan sigara izmariti, kuru otları tutuşturunca yangın çıktı. Kısa sürede etraftaki çam ağaçlarına da sıçrayan yangın, binlerce dönümlük ağaçlık ve otluk TİGEM arazisine doğru ilerledi. Yangını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, TİGEM arazisine sıçramadan söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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