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Yaşam Şanlıurfa'da korkutan yangın
Yaşam

Şanlıurfa'da korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-10-11 00:55:00 -

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gaz sıkışması sonucu bir evde çıkan yangında, 5 kişi dumandan etkilendi. Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde iddiaya göre gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Yangın sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bölgeye giden polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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