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Şanlıurfa'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Halfeti ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

26 Ekim 2018 Cuma 14:41
Şanlıurfa'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

​Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dutluca Mahallesi’nde meydana geldi. Rıdvan E. yönetimindeki 27 BK 073 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Yusuf Asil yönetimindeki 63 AAG 615 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Asil ile yanındaki Mehmet, Naile, Sibel ve Elif Su Asil (1) yaralandı. Kamyon şoförü aracıyla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. 

Araçtan çıkarılan yaralılar, Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Yusuf, Mehmet ve Elif Su Asil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı. 

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:41
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