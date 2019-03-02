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Şanlıurfa'da kent merkezi karıştı! Özel Harekat müdahale etti, 5 gözaltı

Şanlıurfa'nın en işlek yerlerinde biri olan Rabia Meydanı'nda 2 grup arasında çıkan sokak kavgasına, Özel Harekat polisleri müdahale etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 19:07
Şanlıurfa'da kent merkezi karıştı! Özel Harekat müdahale etti, 5 gözaltı

Şanlıurfa'da, iki grup kent meydanında bilinmeyen nedenle kavga etti. Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi, 5 kişi gözaltına alındı.

Kavgada Suriyeliler de var

Olay, öğleden sonra kentin en işlek noktalarından olan Rabia Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, aralarında özel harekâtçıların da olduğu çok sayıda polis sevk edildi. Kavgayı güçlükle sonlandıran polis, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:07
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