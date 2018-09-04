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Şanlıurfa'da Kaynar su kazanına düşen Suriyeli çocuk öldü

kaynar su dolu kazana düşen Suriyeli  çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

04 Eylül 2018 Salı 14:49
Şanlıurfa'da Kaynar su kazanına düşen Suriyeli çocuk öldü

Harran ilçesinin Tahılalan Mahallesi'nde ikamet  eden Suriyeli anne Fatma Seleme, evinin bahçesindeki ocakta bulunan kazanda su  kaynattı.

Bu sırada ailenin 2 yaşındaki oğlu Ahmet Seleme, dengesini kaybederek  kazana düştü.

Üçüncü derecede yanığa maruz kalan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri  tarafından ŞanlıurfaEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım  ünitesinde tedavi altına alınan Suriyeli çocuk, müdahaleye rağmen hayatını  kaybetti.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından babası  Mustafa Seleme'ye teslim edilen küçük çocuğun cenazesi Tahılalan Mezarlığı'nda  toprağa verildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:49
  1. Şanlıurfa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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