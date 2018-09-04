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Şanlıurfa'da kardeşler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eyyübiye ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

04 Eylül 2018 Salı 18:11
Şanlıurfa'da kardeşler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eyyübiye ilçesindeki eski Eyyübiye Polis Karakolu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan Ömer Çakallı, kardeşi Mustafa Çakallı’ya ait iş yeri önünde tartışmaya başladı. Sokak ortasında başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

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Kavgada her iki kardeş ateş ederek birbirini yaraladı. Yaralı kardeşler, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Çakallı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ömer Çakallı’nın ise tedavisi sürüyor. Mustafa Çakallı’nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, bölgede güvenlik önlem alarak inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 18:11
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