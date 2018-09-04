Şanlıurfa'da kardeş kavgası kanlı bitti!

Şanlıurfa'da, kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunan Ömer ile kardeşi Mustafa Ç. arasında, Merkez Eyyübiye ilçesi Eyyübiye Polis Merkezi yakınlarında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kardeş yaralandı.

YARALI KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaralı kardeşler 112 acil servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Ç'nin cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ömer Ç'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.