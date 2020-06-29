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Aktüel

Şanlıurfa'da kanalında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:53:36 -
Şanlıurfa'da kanalında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Merkez Eyyübiye ilçesi kırsal Açmalı Mahallesi yakınlarında dün sulama kanalına düşerek kaybolan Suriye uyruklu Ahmet el-Berho için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis ekibi, arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı.

Ekipler, Berho'nun cesedini düştüğü yerin 8 kilometre uzağında ara tahliye kanalında buldu.

Berho'nun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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