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Şanlıurfa'da kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi

2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:35:35 -
Şanlıurfa'da kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Siverek ilçesinde durumundan şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetteki valiz ve çantalar içine gizlenmiş 9 parça halinde 80 kilogram toz ve 122 kilogram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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