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Aktüel Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu
Aktüel

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu

Siverek ilçesinde 5 katlı bir binanın altındaki iş yerinde çıkan yangın nedeniyle alevler üst katlara kadar ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 13:19:26 -
Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 5 katlı bir binanın altındaki iş yerinde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

Dicle Mahallesi Bavuş Caddesi'nde bir iş yerine ait tahta paletler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerine ve 5 katlı binanın üst katlarına sıçradı.

Binada oturanlar alevleri fark ederek evlerinden ayrılırken, çevredekiler ise durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı alana yakın çalışan iş makinesi operatörü de yanan paletlere müdahale etti.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında iş yeri ile bazı evlerin odaları yanarken, 5 katlı binanın dış cephesinde de hasar meydana geldi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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