Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Birecik karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Hilal Burcu Uzdur yönetimindeki 07 AC 1966 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Halil Yılmaz yönetimindeki 27 FU 374 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, İbrahim Halil Yılmaz ile yanındaki Zeliha, Mehmet Emin, Hasan ve Adile Yılmaz ile diğer araç sürücüsü Hilal Burcu Uzdur yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.