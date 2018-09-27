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Şanlıurfa'da iki grup arasında baltalı bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan baltalı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:54
Şanlıurfa'da iki grup arasında baltalı bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa süre sonra her iki tarafın akrabalarının da karıştığı baltalı, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Çevik Kuvvet ile çok sayıda yunus ve asayiş polislerinin müdahale ettiği kavgada, Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm D. adlı kardeşler yaralandı. Ağır yaralı olarak ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mahmut D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayın daha da büyümemesi için hastane çevresi ile olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Oğlunun ölüm haberini alarak hastaneye koşan ismi öğrenilemeyen anne ise feryat ederek, gözyaşlarına boğuldu.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:54
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