Şanlıurfa’da Hz. Eyyüp makamına yeni proje

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnanç Turizminin önemli merkezlerinden biri olan ‘Sabır timsali’ olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber’in mezarının bulunduğu ve adını taşıyan Viranşehir ilçesindeki Eyüp Nebi Beldesini ayağa kaldırmak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Viranşehir Belediyesi işbirliği başlatılan çalışmalar ile Cami, konaklama yerleri, misafir karşılama üniteleri, aşevi, kütüphane ve otoparkın da bulunduğu büyük bir külliyeyi inşa projesine başlandı.

Bölgedeki en önemli unsur olan konaklama ihtiyacını karşılamak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül girişimleri ile TOKİ Genel Müdürlüğünden 86 bağımsız konut devir alınarak gelen misafirler için Sabır Evlerine dönüştürülüyor.

"Şanlıurfa’yı inanç turizmin’de hak ettiği yere getireceğiz"

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Beyazgül, “Şanlıurfa, Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra dünyanın dördüncü inanç merkezi olarak kabul edilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı Şanlıurfa’mız İnanç Turizm’inin dünyadaki en önemli merkezleri arasındadır. Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle Şanlıurfa’mızın bu önemli potansiyeline yakışır bir şekilde İçerisinde; cami, konaklama yerleri, misafir karşılama üniteleri, aşevi, kütüphane ve otoparkın da bulunduğu büyük bir külliyeyi inşa etmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bunun yanında turizmin en önemli unsuru olan konaklama ihtiyacını karşılamak için TOKİ’den devir aldığımız 86 bağımsız konutu Sabır Evine dönüştürüyoruz. Böylece manevi yapısına uygun bir şekilde restore ettiğimiz bu Kutsal Beldede; gerek hemşehrilerimiz gerek Ulusal ve Uluslararası alanda misafirlerimiz, Sabır timsali olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber’in kabrini ziyaret ederek, dört mevsim huzur ve güven içerisinde manevi iklimde gezebilecekler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Şeyh Edebali’nin İnsanı yaşat ki devlet yaşasın tavsiyesini siyasetimizin merkezi olarak kabul ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Yaşlılarımıza öncelik tanıyacağız"

Beyazgül, “Her şeyin en güzeline layık olan Hemşehrilerimiz için tasarladığımız birtakım faaliyet planlarımız var. Şöyle ki, Elleri Öpülesi Büyüklerimize öncelik tanıyarak onları bulundukları yerden servislerle taşıyarak bu mübarek beldeyi görmelerini, gezmelerini sağlayacağız. Yine diyorum, öncelik; En verimli, en üretken yıllarını ülkesine ve milletine hizmet ederek geçiren, Dün ile bugün arasında köprü kuran, Kültürümüz ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımızındır. Salgın hastalığının tüm dünyayı kuşattığı bu günlerde, sabır göstererek evlerinde kalan yaşlılarımıza, sabır timsali Hz. Eyyüp’ün beldesini gezdirmek manevi hazzını yaşatmak bizim en önemli vazifemiz ve hediyemiz olacaktır” dedi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de, “Viranşehir ilçemiz’de Eyyüp Nebi Mahallesinde kabri bulunan Hz. Eyyüp Peygamber ile hastalığı boyunca kendisini terk etmeyen sadakat ile hizmet eden eşi Hz. Rahime ve onu ziyarete gelen Hz. Elyasa Peygamberin kabri bulunmaktadır. İlçemiz inanç turizminin önemli bir yerinde olan ve Kuran’da 4 yerde kendisinden bahsedilen Hz. Eyyüp Peygamber bela ve musibetlere sabır göstermesiyle insanlığa örnek gösterilmiştir. Özellikle buraya gelen ziyaretçilerin konaklama ile ilgili sıkıntıların olmasıyla birlikte günü birlik ziyaretler yapmak zorunda kalıyorlardı. Büyükşehir Belediyemiz ile yapılan girişimler sonucunda daha önce TOKİ Başkanlığı tarafından 86 adet sosyal konutun Büyükşehir Belediyemize devri sağlanmış ve bu alanın misafirhane olarak kullanılması planlanmıştır. Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ilçemize kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Herkesi Hz. Eyyüp Peygamberin ilçesine bekliyoruz” diye konuştu.