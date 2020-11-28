Şanlıurfa'da HDP ile ittifak yapan Karamollaoğlu'ndan ittifakı sarsacak çıkış

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bir gazetecinin, "HDP'yle yapılacak açık bir ittifaka varım diyor musunuz?" şeklindeki sorusuna yönelik Karamollaoğlu, "Yok ben öyle bir şey demedim, demem de yani şu anda" yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, HDP'nin izlediği politikaları benimsemediğini belirterek, HDP'nin terörle eşleştirildiğini ancak partinin bunu reddetmediğini söyledi.

Halihazırda müttefikler

Karamollaoğlu'nun HDP ile ittifak yapmama gerekçesi olarak sıraladığı sebepler, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde de aynıydı. HDP, o dönemde de terör ile ilişkiliydi ve bunu reddetmiyordu. Ancak Saadet Partisi, yerel seçimlerde Şanlıurfa'da ittifak yapmıştı. Şanlıurfa'da, HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adayları, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekilmişti.

HDP'nin, İl Seçim Kuruluna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak bildirdiği Hidayet Enmek, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 31 Mart'taki yerel seçimlerde strateji değişikliğine gittiklerini belirtmişti.

Şanlıurfa'da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını dile getiren Enmek, şunları söylemişti:

"Özelikle Şanlıurfa halkının umudunu büyütmek ve geliştirmek adına toplumsal muhalefete güç ve anlam katmak istiyoruz. Şanlıurfa'da toplumun desteğini gören Sabahattin Cevheri'ye biz de parti olarak destek sunacağımızı duyuruyoruz. Karaköprü Belediye Başkan Adayımız Rıdvan Yavuz, Eyyübiye Belediye Başkan Adayımız Mahmut Memitanlı, Haliliye Belediye Başkan Adayımız Mehmet Şerif Bendaş ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, ben Hidayet Enmek, Şanlıurfa halkı için, Şanlıurfa'nın kazanması için Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekiliyoruz."

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz da, HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçelerde, Saadet Partili adayları destekleyeceğini ifade etmişti.

Yanmaz, adaylarına desteklerinden dolayı HDP'ye teşekkür etmişti.

Saadet Partisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığına Sabahattin Cevheri'yi, Eyyübiye Belediye Başkanlığına Halil Yiğit'i, Haliliye Belediye Başkanlığına Mustafa Hekimoğlu'nu, Karaköprü Belediye Başkanlığına da Essum Aslan'ı aday göstermişti.