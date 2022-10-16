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Yerel Şanlıurfa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Yerel

Şanlıurfa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 3 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 14:48:00 -
Şanlıurfa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten adam öldürme", "silahla tehdit" ve "sulamaya, içme sularının sağlanmasına ve afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar verme" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.R.S'nin Karaköprü ilçesinde olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

 

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