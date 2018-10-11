Şanlıurfa'da güvercin alışverişi kavgası: 1 kişi öldü
Harran ilçesinde güvercin alışverişi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk öldü.11 Ekim 2018 Perşembe 22:01
İddiaya göre, Geçici Barınma Merkezinde kalan Suriye uyruklu Abdürrahim Mustafa (16) ile Said H. (25) arasında güvercin alışverişi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında bıçakla yaralanan Mustafa, ambulansla kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Kaçan zanlı, jandarma ekiplerince barınma merkezinde saklandığı konteynerde yakaladı.
YORUM YAZ