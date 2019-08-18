Şanlıurfa’da gençlik turnuvasına 84 takım katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 18-35 yaş arası ’Gençlik Futbol Turnuvası’nın startı verildi. Turnuvaya 84 takım katılım sağladı.

Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da gençlik potansiyelini eğitim ve spor ile buluşturmaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları ile birlikte organize ettiği 18-35 yaş arası ’Gençlik Futbol Turnuvası’ başladı. Turnuva ile Şanlıurfa’nın eski mahalle kültürünü yaşatmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, ’Saha Bizden, Takım Sizden’ sloganıyla mahalle takımlarını da turnuvaya dahil etti.

“Turnuvaya 84 takım katıldı”

Her takımda 10 sporcunun yer aldığı turnuvanın startı GAP Vadisi 2. etabında yer alan futbol sahalarında verildi. Turnuvada tüm sporculara başarılar dileyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Şeyhanlı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül önderliğinde AK Gençlik ile birlikte turnuvamızı başlatmış bulunmaktayız. 84 takımla turnuvamız devam edecek. Derecelere giren takımlarımızı ödüllendiriyoruz. Bu çerçevede katılım sağlayan tüm sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

“Sporda da birlik ve beraberlik içerisindeyiz”

Amaçlarının her alanda olduğu gibi sporda da birlik ve beraberlik örneği sergilemek olduğunu belirten AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç ise, "Turnuvamız bugün itibariyle başladı. Centilmenlik içerisinde güzel bir turnuva olmasını diliyorum. Tabi turnuvamız sonucunda güzel ödüllerimiz olacak. Katkılarından dolayı Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.