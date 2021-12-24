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Sağlık Şanlıurfa’da Gastroenteroloji Bölümünde bir yılda 13 bin hasta hizmet gördü
Sağlık

Şanlıurfa’da Gastroenteroloji Bölümünde bir yılda 13 bin hasta hizmet gördü

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde 2021 yılında 13 bin hasta hizmet gördü.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:17 -
Şanlıurfa’da Gastroenteroloji Bölümünde bir yılda 13 bin hasta hizmet gördü

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde 2021 yılında 13 bin hasta hizmet gördü.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi donanımlı kadrosu ve ekipmanlarıyla Şanlıurfa ve çevre illere hizmet vermeye devam ediyor. Gastroenteroloji Ana Bilim Dalında görev alan Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada 2021 yılında 11.000 poliklinik ve 2000 yatan hasta olmak üzere toplam 13 bin hastaya hizmet verildiğini belirtmiştir.

Prof. Dr. Uyanıkoğlu, Gastroenteroloji Anabilim Dalında 3 profesör ve asistan ekibiyle birlikte vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade ederken, yıllık yaklaşık olarak 2500 endoskopik işlemi yapıldığını, bu işlemlerden yaklaşık 500 tanesinin safra yollarına müdahale olan ERCP, 150 tanesinin ise sadece hastanemizde yapılan endosonografi işlemi olduğunu kaydetti.

Amaçlarının şehre ve çevre illere hizmet vermenin yanı sıra bölgede de kalıcı hizmet vermek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Uyanıkoğlu, “Amacımız uzman doktorları yetiştirmek, kaliteyi arttırarak, nitelikli işler yaparak, hastaların büyük şehirlere gitmek zorunda kalmamalarını sağlamak ve dünyanın en eski üniversitesi olan Harran Üniversitesinin hakkettiği yere getirmektir" dedi.

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