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Şanlıurfa’da fenilketonüri hastaları yemekte buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Fenilketonüri (PKU) Derneği tarafından Ulusal Fenilketonüri (PKU) hastalar günü programı düzenlendi.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:40
Şanlıurfa’da fenilketonüri hastaları yemekte buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Fenilketonüri (PKU) Derneği tarafından Ulusal Fenilketonüri (PKU) hastalar günü programı düzenlendi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler DairesiEngeliler Şube Müdürlüğü veŞanlıurfa Fenilketonüri (PKU) Derneği tarafından Cumhuriyet Sosyal Tesisleri’nde, fenilketonüri (PKU) hastalarına ve ailelerine yemek verildi.


Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Bayuk, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün eşi Betül Beyazgül, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Baş Hekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, Haliliye İlçe Belediye Başkan Vekili Cengiz İzgördü, Şanlıurfa PKU Metabolizma Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi, fenilketonüri hastası çocuklar ve aileleri çevre illerden aynı hasta aile ve çocukları katıldı.


Programda konuşma yapan Başkan Vekili Faruk Bayuk, "Büyükşehir Belediyesi olarak farkındalık projesi kapsamında buradayız. Bu hastalık hem hasta hem aile için çok zor bir süreçtir. Çölyak hastalığından daha ileride bir hastalık. Hastalıkla mücadele edenlere gerekli desteği vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.


Şanlıurfa PKU Metabolizma Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi de, "Amacımız hastalığa dikkat çekmek, toplumsal farkındalık oluşturmak. Programdan dolayı Büyükşehir Belediye’sine ve Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’e desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:40
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