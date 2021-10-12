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Aktüel Şanlıurfa'da feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Şanlıurfa'da feci kaza: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 00:24:00 -
Şanlıurfa'da feci kaza: Yaralılar var

Kamil İpekli (47) yönetimindeki 34 GGZ 96 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 25'inci kilometresinde, Nesrin Elçi (26) idaresindeki 40 AAN 758 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Elçi ile aynı otomobilde bulunan Şeyhmus Ayaz Demir (2), Hava Demir (35) ve Şemsi Elçi (72) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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