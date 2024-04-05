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Gündem Şanlıurfa'da feci kaza: Bir aile daha hayattan koptu
Gündem

Şanlıurfa'da feci kaza: Bir aile daha hayattan koptu

Yeniakit Publisher
2024-04-05 14:41:00 - 2024-04-05 14:43:49
Şanlıurfa'da feci kaza: Bir aile daha hayattan koptu

Çarpışmanın etkisiyle kamyon şarampole yuvarlanırken otomobil ise bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

Feci kaza, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Arıkök Mahallesi Adıyaman karayolunda meydana geldi. İddialara göre, seyir halinde ilerleyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.

 

Şanlıurfa’da feci kaza! Çok sayıda ölü var

Çarpışmanın etkisiyle kamyon şarampole yuvarlanırken otomobil ise bir süre sürüklendikten sonra durabildi.
Feci kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

 

Şanlıurfa’da feci kaza! Çok sayıda ölü var

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Korkunç kazada yaralanan 2 çocuk ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozova Devlet Hastanesi aciline kaldırıldı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şanlıurfa’da feci kaza! Çok sayıda ölü var

2 ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Feci kazada aynı aileden anne, baba ve iki çocukları hayatını kaybetti

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