Şanlıurfa'da feci kaza: Bir aile daha hayattan koptu
Çarpışmanın etkisiyle kamyon şarampole yuvarlanırken otomobil ise bir süre sürüklendikten sonra durabildi.
Feci kaza, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Arıkök Mahallesi Adıyaman karayolunda meydana geldi. İddialara göre, seyir halinde ilerleyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon şarampole yuvarlanırken otomobil ise bir süre sürüklendikten sonra durabildi.
Feci kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Korkunç kazada yaralanan 2 çocuk ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozova Devlet Hastanesi aciline kaldırıldı.
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