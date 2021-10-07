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Yerel Şanlıurfa'da feci kaza! 2 kişi yaşamını yitirdi
Yerel

Şanlıurfa'da feci kaza! 2 kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 22:39:00 -
Şanlıurfa'da feci kaza! 2 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzerinde Uğur Mahallesi'nde meydana geldi. Akçakale'den Şanlıurfa istikametine giden İsa Demir yönetimindeki 63 ACP 016 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sait Ayhan yönetimindeki 63 ABB 189 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki otomobil hurdaya dönerken sürücüler ağır yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan sürücüler Demir ve Ayhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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