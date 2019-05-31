Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.31 Mayıs 2019 Cuma 07:13
Ercan Çakar (24) idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan araçtaki sürücü Çakar, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Fadıl Baydan (25) ve Orhan Kılıçaslan (23),112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kılıçaslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çakar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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