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Aktüel

Şanlıurfa'da eli korkuluğa saplanan genç kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 18:31:31 -
Şanlıurfa'da eli korkuluğa saplanan genç kurtarıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da eli kapı korkuluğuna saplanan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Sadun Bulvarı'nda Mahmut Yıldırım'ın sol eli, demir kapının korkuluğuna saplandı.

Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkulukları keserek Yıldırım'ı sağlık ekiplerine teslim etti.

Yıldırım, yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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