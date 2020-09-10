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Aktüel Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-10 22:10:21 -
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aslanbaba Mahallesi'nde yaşayan Rasim Mühsin Kurnaz (10), evlerinin yakınındaki elektrik direğine dokunduğu sırada akıma kapıldı.

Ağır yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurnaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kurnaz'ın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.


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